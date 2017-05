Fast 500 geheime Funkzellenabfragen

Wer mit dem Handy telefoniert oder surft, hinterlässt viele Datenspuren. Auch Ermittler können darauf zugreifen. Dabei gibt es allerdings ein Problem - der Senat will es nun angehen.

Behrendt kündigte an, dass Betroffene künftig darüber informiert werden, wenn sie das wünschen. Derzeit werde «mit Hochdruck» an einem entsprechenden Modul gearbeitet, das voraussichtlich im kommenden Jahr starten soll. Bürger könnten dann auf einer Internetseite ihre Handynummer angeben und würden im Gegenzug per SMS informiert, wenn ihr Endgerät im Rahmen einer Funkzellenabfrage registriert worden ist - soweit sie nicht verdächtig sind. «Das ist technisch und datenschutzrechtlich sehr anspruchsvoll», so Behrendt.