Mann in Wohnung getötet: Mordkommission ermittelt

Rathenow (dpa/bb) - Ein 39 Jahre alter Mann ist nach Ermittlungen der Polizei in seiner Wohnung in Rathenow getötet worden. Ein 38-Jähriger Rathenower wurde unter Tatverdacht festgenommen, wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte. Die Leiche war bereits am Montag entdeckt worden. Eine Mordkommission ermittelt.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 14:10 Uhr

