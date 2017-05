Schauspielerin mit Messer attackiert: Angeklagter gesteht

Im Prozess um einen Messerangriff auf die Berliner Schauspielerin Anne Kulbatzki hat der Angeklagte gestanden. Er sei zum Deutschen Theater gegangen und habe versucht, die Frau zu töten, gab der 29-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht der Hauptstadt zu. Die Tat sei geplant gewesen. «Ich war besessen von dieser Person».

Der Angeklagte soll der Künstlerin, die er vor mehreren Jahren in seiner norwegischen Heimat kennengelernt hatte, bereits in den Monaten vor der Tat nachgestellt haben. Zu dem Angriff sei es bei einer von ihm erzwungenen Aussprache gekommen. Ein Augenzeuge habe durch sein Eingreifen Schlimmeres verhindert. Die Frau erlitt mehrere Schnittwunden, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.