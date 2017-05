Gutscheine zu Volksbegehren: Sixt muss Bußgeld zahlen

Nach einer umstrittenen Aktion mit 10-Euro-Gutscheinen für das Tegel-Volksbegehren muss der Autovermieter Sixt ein Bußgeld von 30 000 Euro zahlen. Die Strafe sei rechtskräftig, teilte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Dienstag mit.

Das Volksbegehren war am Ende erfolgreich. Die Stimmen aus der Sixt-Werbung änderten nach Einschätzung der Landeswahlleitung allerdings nichts am Ergebnis. Voraussichtlich am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, wird nun in einem Volksentscheid abgestimmt, ob Tegel auch nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER weiterbetrieben werden soll.