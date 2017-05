dpa

Senat übernimmt Mehrkosten für «Karneval der Kulturen»

Die Finanzierung des bunten «Karnevals der Kulturen» in Berlin ist für dieses Jahr endgültig gesichert. Wie der rot-rot-grüne Senat am Dienstag beschloss, übernehmen die Senatsverwaltungen für Integration und für Kultur Mehrkosten von 185 000 Euro, die wegen besonderer Sicherheitsanforderungen anfallen. Die Zuständigkeit für das große Straßenfest mit Umzug, Ständen und Musik soll ab 2018 die Kulturverwaltung übernehmen. Sie strebe eine «langfristige Planungssicherheit für den "Karneval der Kulturen"» an, erklärte Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert.

Der «Karneval der Kulturen» präsentiert Berlins kulturelle Vielfalt und lockt mit heißen Samba-Rhythmen, Tänzern, Konzerten und Kulinarischem aus aller Welt jedes Jahr mehr als eine Million Schaulustige an. «Mit dem "Karneval der Kulturen" setzen Berliner ein Zeichen für Lebensfreude, Toleranz und Vielfalt und wenden sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass», erklärte der Senat.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen