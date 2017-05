Polizei nimmt mutmaßliche Autoeinbrecher fest

Die Polizei hat nach einem Autoeinbruch in Berlin-Charlottenburg vier mutmaßliche Täter festgenommen - drei Männer und eine Frau. Einem Zeugen war die Gruppe in der Nacht zum Dienstag in der Wegelystraße aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Er beobachtete, wie zwei Personen die Scheibe eines geparkten Autos einschlugen und in den Wagen einstiegen. Kurz darauf flüchteten die Vier. Die alarmierte Polizei nahm in der Nähe des Tatorts drei Männer im Alter von 34, 35 und 40 Jahren sowie eine 29-jährige Frau fest. Sie hatten ein Navigationsgerät bei sich, das sichergestellt wurde.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

