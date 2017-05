Nach Angriff auf Männer: Bundespolizei durchsucht Wohnungen

Nach dem Angriff auf zwei Männer Anfang März am S-Bahnhof Jannowitzbrücke hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen sechs Wohnungen durchsucht. Tatverdächtig seien sechs junge Männer zwischen 17 und 23 Jahren, wie die Bundespolizei auf Twitter mitteilte. Sie sollen wegen diverser Delikte bereits polizeibekannt sein. Durchsucht wurden Wohnungen in Neukölln, Wilmersdorf, Wedding, Tempelhof, Lichtenberg und Kreuzberg.

Die Jugendlichen haben den Ermittlungen zufolge am 4. März zwei 29 und 31 Jahre alte Männer brutal attackiert und verletzt. Die beiden waren zuvor in einer S-Bahn zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke einer Frau zur Hilfe gekommen, die von den Jugendlichen beleidigt worden war. Als die beiden Männer am Bahnhof Jannowitzbrücke ausstiegen, fielen die Täter über sie her und prügelten sie zu Boden. Danach traten die Jugendlichen weiter auf ihre Opfer ein.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen