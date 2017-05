Nach Angriff auf Fahrgäste: Durchsuchungen und Verhaftungen

Rund zwei Monate nach dem Angriff auf zwei S-Bahn-Fahrgäste am Bahnhof Jannowitzbrücke hat die Bundespolizei am Dienstag zwei 17 und 18 Jahre alte mutmaßliche Täter verhaftet. Nach einem dritten Verdächtigen, gegen den ebenfalls ein Haftbefehl vorliegt, wird noch gesucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen sechs Wohnungen in Neukölln, Wilmersdorf, Wedding, Tempelhof, Lichtenberg und Kreuzberg. Sie sicherten dabei Spuren und Beweismittel. Tatverdächtig seien sechs junge Männer zwischen 17 und 23 Jahren. Laut dem Sprecher handelt es sich dabei um polizeibekannte Intensivtäter.

Die Jugendlichen haben den Ermittlungen zufolge am 4. März zwei 29 und 31 Jahre alte Männer brutal attackiert und verletzt. Die beiden waren zuvor in einer S-Bahn zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke einer Frau zur Hilfe gekommen, die von den Jugendlichen beleidigt worden war. Als die beiden Männer am Bahnhof Jannowitzbrücke ausstiegen, fielen die Täter über sie her und prügelten sie zu Boden. Danach traten die Jugendlichen weiter auf ihre Opfer ein.