Helfer zusammengeschlagen: Polizei fasst Schlägerbande

Es war eine weitere Gewalttat auf einem Berliner S-Bahnhof: Zwei Männer griffen ein, als eine Frau von einer Gruppe junger Männer belästigt wurde. Dann eskalierte die Situation.

Berlin (dpa/bb) - Rund zwei Monate nach einem brutalen Angriff auf zwei Männer in einem Berliner S-Bahnhof hat die Polizei drei mutmaßliche Täter verhaftet. Weitere drei junge Männer sind ebenfalls verdächtig, gegen sie wird ermittelt. Die sechs Männer sind zwischen 17 und 23 Jahre alt und als Intensivtäter bekannt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei durchsuchte sechs Wohnungen und Zimmer in Pensionen in Neukölln, Wilmersdorf, Wedding, Tempelhof, Lichtenberg und Kreuzberg. Sie sicherte Spuren und Beweise.

Der Angriff ereignete sich am 4. März gegen 23.00 Uhr am S-Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte nahe dem Alexanderplatz. Mehrere Verdächtige, die zu einer größeren Gruppe von etwa 13 Menschen gehörten, beleidigten eine Frau in der S-Bahn zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke. Zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren kamen der Frau zu Hilfe. Als die beiden Männer am Bahnhof ausstiegen, fielen die Täter über sie her und prügelten sie zu Boden. Danach traten die Jugendlichen weiter auf ihre Opfer ein und verletzten sie schwer.