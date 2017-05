25 Jahre Stiftung «Familien in Not»: Spenden statt Zinsen

Die von der ehemaligen Brandenburger Sozialministerin Regine Hildebrandt gegründete Stiftung hat in 25 Jahren mehr als 4000 Familien geholfen. Niedrige Zinsen schränken nun den Spielraum ein.

Potsdam (dpa/bb) - Sie springt ein, wenn etwa ein Unfall oder Arbeitslosigkeit eine Familie in Schwierigkeiten bringen. Zu ihrem 25. Jubiläum ist die Stiftung «Familien in Not» nun selbst auf Geld von Spendern angewiesen. Aufgrund der jahrelangen Niedrigzinsphase hätten sich die Zinserträge deutlich verringert, teilte die Stiftung in Potsdam mit. Eine Veränderung der Situation sei nicht absehbar. Deshalb seien schon in den vergangenen Jahren die Hilfeleistungen zu 100 Prozent aus Spenden finanziert worden.