«Jugend debattiert» über E-Autos und politische Songs

Nur noch Elektroautos als Neuzulassungen in Großstädten und doch die Möglichkeit politischer Lieder beim European Song Contest - darüber haben sich Jugendliche im Magdeburger Landtag einen Wettstreit um die besten Argumente und die größte Überzeugungskraft geliefert. Beim Landesfinale von «Jugend debattiert» qualifizierten sich am Montag vier Teilnehmer für den bundesweiten Ausscheid in Berlin, wie der Landtag mitteilte.

Unter ihnen sind Simon Mersdorf und Mariya Abramova von der Europaschule Gymnasium Stephaneum Aschersleben, Noah Noppe vom Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt und Helene Müller von der CJD Christopherusschule Droyßig. Schüler aus den Klassenstufen 8 bis 10 sowie 11 bis 13 trafen in jeweils 24-minütigen Debatten aufeinander. Eine Jury bewertete Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Das Bundesfinale findet am 17. Juni in Berlin statt.

