«Wichtiger Botschafter»: BR Volleys nochmals geehrt

Achter Meistertitel, Final Four in der Champions League: Für Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sind die BR Volleys «ein wichtiger Botschafter» für die deutsche Hauptstadt. «Es ist ein großartiger Erfolg nach einer tollen Saison», sagte Müller bei der Ehrung der Berliner Volleyballer am Montag im Roten Rathaus. Beeindruckend sei vor allem die «kontinuierliche Arbeit» des Vereins. Von der Meistermannschaft konnten sich aber nur Tsimafei Zhukouski, Robert Kromm, Felix Fischer und Sebastian Kühner ins «Buch der Stadt» eintragen. Die anderen Profis bereiten sich mit ihren Nationalmannschaften derzeit auf die WM-Qualifikation vor.

Auch der scheidende Trainer Robero Serniotti nahm nochmals die Glückwünsche entgegen. Der Italiener hat in dem polnischen Erstligisten Asseco Resovia Rzeszow bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Seinen Nachfolger stellen die BR Volleys am Dienstag vor.

Volleys-Manager Kaweh Niroomand verwies in seiner Dankesrede auf einen Wettbewerbsnachteil in der Volleyball-Bundesliga. «Wir konkurrieren seit Jahren mit dem VfB Friedrichshafen, hinter dem ein 35 Milliarden Euro schweres Unternehmen steht. Sie kennen die Wirtschaftslage in Berlin. Die Unterstützung für uns bewegt sich in einem kleineren Rahmen. Wir sind aber dankbar dafür, dass sich auch landeseigene Betriebe für uns einsetzen.» Das Unternehmen «Berlin Recycling» ist seit Jahren Hauptsponsor und Namensgeber des Clubs.

