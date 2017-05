Probephase von Integrations-Kursen geht zu Ende

Nach einer Testphase unter anderem in Brandenburg geht ein bundesweites Integrations-Förderprogramm für Asylbewerber voraussichtlich Mitte des Jahres an den Start. Die Erstorientierungskurse, bei denen es neben ersten Sprachkenntnissen vor allem um Infos über den Alltag in Deutschland geht, richten sich nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in erster Linie an Menschen mit unklarer Bleibeperspektive. Die Testphase läuft noch bis Ende Juni. Das Modellprojekt war demnach auch in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Storkow, Templin und Wriezen angeboten worden.

Der Oberspreewald-Lausitz-Kreis setzt mit einem eigenen Kurs bereits seit längerem auf die Vermittlung von Landeskunde. Ende 2015 startete dort ein Pilotprojekt für Asylbewerber und Flüchtlinge, das nach Kreisangaben in dieser Form in Brandenburg einzigartig ist. Neben Informationen zum Beispiel über die Struktur der Landkreise gibt es auch Exkursionen in die Umgebung, um Land und Leute besser kennen zu lernen.

