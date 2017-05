Turbine hat Minichance im Blick

Die Enttäuschung bei Turbine Potsdam ist nach dem bitteren 0:4 gegen Bayern München noch immer groß. Dennoch wollen die Fußball-Frauen um Spielführerin Lia Wälti ihre Minichance auf das internationale Geschäft im Blick behalten. «Unsere Chancen liegen bei zehn Prozent und Essen müsste mitspielen», erklärte Turbine-Präsident Rolf Kutzmutz: «Das ist natürlich alles sehr eng. Wir dürfen aber nichts unversucht lassen und müssen selbst auswärts den MSV Duisburg schlagen.» Der Bundesliga-Zweite ist neben dem Meister in der kommenden Saison in der Champions League dabei.

Der neue Tabellen-Zweite Bayern liegt mit 49 Punkten zwei Zähler vor Potsdam. Wenn Essen in München einen Punkt holt, könnten die Brandenburgerinnen mit einem gleichzeitigen Sieg in Duisburg aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder an Bayern vorbeiziehen.