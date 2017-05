Karambolage auf Stadtautobahn mit sieben Fahrzeugen

Sieben Fahrzeuge sind am Montag in einen schweren Unfall auf der Berliner Stadtautobahn verwickelt. Es gibt mehrere Verletzte. Auch bei diesem Unglück tauchen Gaffer auf.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Berliner Stadtautobahn A100 sind am Montag sechs Menschen verletzt worden. Drei von ihnen befanden sich in Lebensgefahr. Laut Polizei waren fünf Pkw sowie ein Lastwagen mit Anhänger und ein Müllfahrzeug in die Karambolage verwickelt. Der Fahrer des Müllfahrzeugs musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Unfall von einem grauen Styroporblock ausgelöst, der schwer zu erkennen war, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte.