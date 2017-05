Hotelüberfall mit Schusswaffe und Baseballschläger

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Hotel in Berlin-Prenzlauer Berg überfallen. Nach Polizeiangaben stürmten die beiden Männer gegen 0.30 Uhr in die Lobby des Hotels in der Metzer Straße und forderten mit vorgehaltener Schusswaffe und einem Baseballschläger Geld. Daraufhin öffnete der Mitarbeiter am Empfang die Kasse und die Täter bedienten sich. Sie konnten mit einem nicht genannten Geldbetrag entkommen. Der Hotelmitarbeiter blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Montag, 15. Mai 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

