Brennendes Auto in Lichtenberg: Vermutlich Brandstiftung

In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zum Montag ein Auto in Flammen aufgegangen. Neben dem ausgebrannten Pkw wurden nach Polizeiangaben zwei weitere Autos leicht beschädigt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Letzte Änderung: Montag, 15. Mai 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

