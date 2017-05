Ein Jahr Kinderschutzambulanzen

Vor gut einem Jahr sind in Berlin fünf Anlaufstellen für besseren Kinderschutz eingerichtet worden - nun liegen erste Fallzahlen vor. Eine Bilanz wollen Jugendsenatorin Sandra Scheeres, Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (beide SPD) und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) heute präsentieren.

Die Kinderschutzambulanzen an Kliniken richten sich an Fachkräfte wie Mitarbeiter von Jugendämtern oder Kinderärzte. Der Austausch soll zur frühzeitigen Klärung von Fällen beitragen, in denen es einen Verdacht auf eine Gefährdung des Kindeswohls gibt. Spuren von Misshandlungen etwa können zudem so dokumentiert werden, dass sie im Fall eines Gerichtsverfahrens nachgewiesen werden können - und der Straftäter überführt.