Berufungsprozess gegen Pogida-Gründer Christian Müller

Der Organisator der Potsdamer Pogida-Demonstrationen, Christian Müller, muss sich heute an vor dem Potsdamer Landgericht wegen Körperverletzung verantworten. Er soll in der Silvesternacht 2014/15 zwei Partygäste verprügelt haben. In erster Instanz war er im Februar 2016 vom Amtsgericht zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Müller bestritt die Tat und legte Berufung ein. Auch die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein, allerdings um eine höhere Strafe zu erreichen. Ob das Urteil noch am selben Tag fällt, war zunächst unklar. Müller hatte seit Anfang 2016 in Potsdam nach dem Vorbild der Dresdner Pegida-Demonstrationen zahlreiche Veranstaltungen gegen den Zuzug von Flüchtlingen organisiert.

