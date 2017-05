dpa

Sonderermittler zum Terroranschlag

Der Sonderermittler des Berliner Senats für den islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hat Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines Teils der Akten zu dem Fall beklagt. Die Einsicht besonders in Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften gestalte sich «nicht ganz einfach», sagte der frühere Bundesanwalt in Karlsruhe, Bruno Jost, am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Für Ermittlungsakten gebe es strikte Vorschriften und enge Regularien. Das gelte in diesem Fall nicht nur für die Berliner Staatsanwaltschaften, sondern auch für entsprechende Behörden in anderen Teilen Deutschlands, die mit dem Attentäter Anis Amri befasst waren. Jost betonte aber, er sei durchaus optimistisch, Lösungen zu finden.

Jost nahm Mitte April seine Arbeit auf. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, der Sonderermittler habe das Recht auf die Einsicht in alle Akten und Daten, auch die geheimen Unterlagen. Ein erster Zwischenbericht von Jost sollte noch vor der Sommerpause vorliegen.

Bei den Debatten geht es weiterhin auch um die Frage, ob der Anschlag des abgelehnten Asylbewerbers Anis Amri hätte verhindert werden können und ob die Polizei in Berlin oder Nordrhein-Westfalen bei der Beobachtung Amris in den Jahren zuvor Fehler machte.

Letzte Änderung: Montag, 15. Mai 2017 12:10 Uhr

