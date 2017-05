dpa

Berlin-Botschafter wird Macrons außenpolitischer Berater

Der bisherige französische Botschafter in Berlin, Philippe Etienne, wird diplomatischer Berater des neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Das wurde am Sonntag aus dem Umfeld Macrons bestätigt. Der 61 Jahre alte Deutschland-Kenner, wie Macron Absolvent der französischen Elite-Verwaltungshochschule ENA, bekommt damit eine wichtige Funktion im Pariser Élyséepalast. Etienne war seit 2014 Frankreichs Botschafter in Berlin. Macron, der am Sonntag ins Amt eingeführt wurde, hatte im Wahlkampf für eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland geworben. Am Montag reist er zum Antrittsbesuch zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 22:20 Uhr

