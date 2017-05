dpa

Berliner FDP glücklich über Ergebnis in NRW

Die Berliner FDP hat sich hochzufrieden mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und dem Abschneiden der dortigen Liberalen gezeigt. «Die Freien Demokraten und Christian Lindner haben mit einem klaren Kurs für NRW, Teamwork und voller Motivation ein wirklich starkes Wahlergebnis eingefahren», teilte der Berliner FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja am Sonntagabend mit. «Die Bürger haben für einen Modernisierungsplan gestimmt, weil sie wieder in einem NRW ohne Dauer-Staus, Lehrer-Mangel und Investitions-Lethargie leben wollen.»

