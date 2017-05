dpa

Zirkus Cabuwazi eröffnet Standort auf Tempelhofer Feld

Der Berliner Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi hat am Sonntag seinen neuen Standort auf dem Tempelhofer Feld eröffnet. Drei Zelte, viele Zirkuswagen und Werkstätten sollen Platz für Zirkus, Theater, Tanz und Musik bieten. An dem Eröffnungsfest am Sonntagnachmittag nahmen auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) teil.

Den Zirkusbetrieb von Cabuwazi gibt es seit 25 Jahren. Kinder und Jugendliche können verschiedene Disziplinen wie Jonglieren, Akrobatik, Trampolin, Einrad und Luftartistik kennenlernen und trainieren. Der Zirkus hat verschiedene Standorte in Kreuzberg, Friedrichshain, Tempelhof, Treptow, Marzahn und Altglienicke.

