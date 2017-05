Turbine geht gegen Bayern unter und rutscht auf Rang drei

Nach drei Jahren Abstinenz wollte Turbine wieder in die Champions League. Dafür sollte Bayern München zu Hause geschlagen werden. Es kam jedoch anders. Jetzt bleibt Potsdam nur noch eine theoretische Chance, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren.

Potsdam (dpa/bb) - Bittere Heimniederlage für Turbine Potsdam: Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Matthias Rudolph zu Hause Bayern München mit 0:4 (0:3) und verlor damit Tabellenrang zwei an den Gast. Die Tore für die Münchenerinnen erzielten vor 3421 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion Melanie Behringer (3.), Sarah Däbritz (35.), Nicole Rolser (44) und Vivianne Miedema (80.). «Wir sind natürlich alle sehr geknickt. Wir waren in den Zweikämpfen nicht aggressiv genug, was uns irgendwann das Genick gebrochen hat», erklärte Rudolph nach der Partei zerknirscht.