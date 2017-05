Kind von Radlader erfasst und schwer verletzt

Ein sieben Jahre altes Kind ist auf einer Wiese eines Pferdehofes in der Gemeinde Michendorf (Potsdam-Mittelmark) von einem Radlader erfasst und schwer verletzt worden. Die Mutter steuerte die Arbeitsmaschine am Samstag, das Kind saß währenddessen in der Schaufel im Frontbereich und fiel dann heraus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau konnte den Radlader noch stoppen, so dass es nicht von den Rädern überrollt wurde. Die Schaufel verletzte allerdings das Kind, es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum es überhaupt in der Schaufel saß, blieb unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Das sei nun Teil der Ermittlungen.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

