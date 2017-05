Polizei beendet illegale Fahrgastschifffahrten

Die Wasserschutzpolizei hat zweimal an einem Tag in Westbrandenburg ein Floß gestoppt, das Fahrgäste illegal transportiert hat. Zunächst kontrollierten Beamte am Samstag auf dem Großen Beetzsee das Fahrzeug, die zwölf Fahrgäste mussten an einer Anlegestelle aussteigen, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Später stellten die Beamten erneut den Schiffsführer, als er auf der Brandenburger Niederhavel mit demselben Floß 18 Fahrgäste beförderte. Es wurden Anzeigen gegen den Eigner der Bootsvermietungsfirma und den Schiffsführer aufgenommen. Nach Polizeiangaben darf eine Vermietungsfirma zwar Boote verleihen, aber nicht selbst als Fahrgastschiff betreiben. Dazu braucht es eine Genehmigung.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen