Union verabschiedet sieben aktuelle Spieler

Der 1. FC Union Berlin hat vor seinem letzten regulären Saison-Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga sieben Spieler des aktuellen Kaders verabschiedet. Roberto Puncec, Benjamin Kessel, Maximilian Thiel, Adrian Nikci, Raffael Korte und Emanuel Pogatetz erhielten am Sonntag von Vereinspräsident Dirk Zingler und dem sportlichen Leiter Helmut Schulte jeweils einen Blumenstrauß und ein gerahmtes Bild. Auch Benjamin Köhler wurde vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr) verabschiedet, konnte jedoch nicht im Stadion An der Alten Försterei sein.

Zudem bekam Christopher Quiring die Ovationen der Union-Fans, der frühere Publikumsliebling war im vergangenen Winter zu Hansa Rostock gewechselt. Von den Spielern, die ihre vorerst letzte Saison für die Eisernen absolvieren, standen Kessel und Pogatetz in der Startformation.

