Union droht Ausfall von Kroos und Daube

Dem 1. FC Union Berlin droht im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga der Ausfall von Kapitän Felix Kroos und Dennis Daube. Beide Profis zogen sich beim 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag Innenbandverletzungen im Knie zu. Bei Kroos stehe am Montag eine MRT-Untersuchung an, sagte Coach Jens Keller.

«Wir müssen schauen, ob es gerissen ist.» Der für Kroos zur Halbzeit eingewechselte Daube habe einen Schlag aufs Knie bekommen. «Wir hoffen, dass er nicht ausfällt. Wir müssen abwarten, wie das Knie reagiert», sagte Keller.

Mit der Niederlage gegen Heidenheim verspielte Union seine letzten Aufstiegschancen. Zum Saisonabschluss treten die Köpenicker am kommenden Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth an.

