Berliner beschädigt Skulptur im Museum Barberini

Ein Berliner hat die Außenskulptur «Jahrhundertschritt» von Wolfgang Mattheuer (1927-2004) im Innenhof des Kunstmuseums Barberini in Potsdam mit roter Farbe beschädigt. Der 74-Jährige befestigte am Samstag an der Plastik ein circa 20 Meter langes rotes Kreppband, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Weil es regnete, habe das Rot den Sockel der Skulptur und Marmorplatten im Umfeld verfärbt. Den Beamten habe der Mann gesagt, dass er eine «Kunstaktion» vorhatte. Unklar blieb, ob er auch die Färbung beabsichtigte.

Dem Polizeisprecher zufolge bekam der Mann ein Hausverbot und es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Fraglich ist, ob das Rot komplett entfernt werden kann. Das Museum war für eine Reaktion zunächst nicht zu erreichen.

Im Sommer 2016 war die Bronzestatue mit einem Kran in dem Hof platziert worden. Von dem fünf Meter großen und 700 Kilogramm schweren Kunstwerk existieren sechs Fassungen.

Im Januar war das Museum von Kunstmäzen und Softwaremilliardär Hasso Plattner im restaurierten Palais Barberini am Alten Markt eröffnet worden.

