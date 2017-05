71-Jährige in Reinickendorf überfallen und verletzt

Eine 71-Jährige ist bei einem Überfall in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein Unbekannter die Frau am Samstag gegen 20.15 Uhr beim Aufschließen der Eingangstür eines Hauses in der Scharnweberstraße in den Hausflur gestoßen und ihr die Halskette entrissen. Danach habe er die Seniorin noch einmal gestoßen, so dass sie gegen die Briefkästen und einen Heizkörper fiel. Die Frau verletzte sich dabei am Kopf. Rettungskräfte brachten das Opfer in eine Klinik, wo es stationär behandelt wurde. Der Räuber konnte mit der Beute entkommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

