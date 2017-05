Sieg ist Pflicht: ALBA will Bayern «großen Kampf» liefern

Mit dem zweiten Heimerfolg gegen den FC Bayern will ALBA Berlin sich die Chance auf das Playoff-Halbfinale erhalten. Dabei wird es nach Meinung von Macher Marco Baldi «auf Kleinigkeiten ankommen». Der Coach schiebt Spekulationen um seine Person beiseite.

Berlin (dpa/bb) - Mit dem bewährten Erfolgsrezept will ALBA Berlin eine entscheidende fünfte Partie im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern erzwingen. Wie schon beim überraschenden 83:76-Sieg vorige Woche setzt der Hauptstadtclub in Spiel vier am Dienstag (20.30 Uhr) vor eigenem Publikum besonders auf die eigene Physis. «Nur so können wir dem Druck der Bayern standhalten», sagte Manager Marco Baldi. «Es wird auf Kleinigkeiten ankommen.»