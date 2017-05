ALBA in Schlussphase «zu hektisch»

Kurz vor Ende hat ALBA Berlin gute Chancen auf den so wichtigen Playoff-Auswärtssieg in München. Nach einer fahrigen Schlussphase muss sich der Hauptstadtclub aber geschlagen geben. Aus Sicht von Coach Päch ist nicht nur sein Team Schuld daran.

München (dpa) - Auch nach der knapp verpassten nächsten Überraschung von ALBA Berlin sieht der FC Bayern den Widerstand des Außenseiters noch lange nicht gebrochen. «Diese Jungs sind Profis, sie sind nicht bereit, in den Urlaub zu fahren», lobte Münchens Kapitän Bryce Taylor bei «Telekom Basketball» sein Ex-Team. Dank einer erneut starken Defensive hatten die Berliner ihren Playoff-Viertelfinalgegner erneut am Rand einer Niederlage, mussten sich aber nach einem 0:10-Lauf zum Ende mit 73:80 geschlagen geben. Am Dienstag braucht der Hauptstadtclub nun einen Heimsieg, um mit dem 2:2-Ausgleich die Chance auf das Halbfinale noch zu wahren.