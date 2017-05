Schwerverletzter Mann in Volkspark Friedrichshain gestorben

Ein Mann ist am Sonntagmorgen im Volkspark Friedrichshain an den Folgen von schweren Verletzungen gestorben. Spaziergänger hatten den Mann noch lebend gegen 5.00 Uhr entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr konnten ihm aber nicht mehr helfen. Er starb noch vor Ort. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne, habe eine Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei weiter mit. Die Obduktion des bisher Unbekannten sollte noch am Sonntag erfolgen.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

