Polizei veröffentlicht Bild von erstochenem 34-Jährigen

Passanten fanden ihn am Sonntagmorgen im Volkspark Friedrichshain. Wenig später erlag der 34-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind derweil unklar.

Berlin (dpa/bb) - Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines 34-Jährigen im Berliner Volkspark Friedrichshain hat die Polizei ein Foto des Italieners veröffentlicht. Die Ermittler suchen damit mögliche Zeugen, die sich am Sonntag zwischen 1.00 und 5.00 Uhr am Morgen in dem Park aufhielten - und Bekannte oder Verwandte des Opfers. Der 34-Jährige wurde durch mehrere Stiche in den Oberkörper tödlich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.