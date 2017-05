Mann in Friedrichshain erstochen: Bild veröffentlicht

Passanten fanden ihn am Sonntagmorgen im Volkspark Friedrichshain. Wenig später erlag der 34-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind derweil unklar.

Berlin (dpa/bb) - Der am Wochenende im Volkspark Friedrichshain ums Leben gekommene Mann wurde erstochen. Die Ermittler haben nun ein Bild von ihm veröffentlicht. Es handle sich um einen 34-jährigen Italiener, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er war am frühen Sonntagmorgen zwischen zwei und fünf Uhr im Park angegriffen und erstochen worden.