dpa

Getöteter Mann im Volkspark Friedrichshain wurde erstochen

Der getötete Mann im Berliner Volkspark Friedrichshain ist erstochen worden. Das ergab die Obduktion, wie die Polizei am Montag mitteilte. Passanten hatten den 34-jährigen Italiener am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt in dem Park gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr konnten ihm nicht mehr helfen. Der Mann starb noch vor Ort an seiner schweren Verletzung. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen machte die Polizei zunächst keine Angaben zu möglichen Hintergründen des Verbrechens.

Mehrere Zeitungen berichteten, der Mann sei erstochen worden. Die Polizei bestätigte das am Sonntagnachmittag noch nicht. Das Ergebnis der Obduktion sollte erst später vorliegen, sagte eine Sprecherin. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt nun.

Letzte Änderung: Montag, 15. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

