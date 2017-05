dpa

Drei Einbrecher vom A10-Center weiter flüchtig

Nach dem Einbruch in das Einkaufszentrum A10 Center in Wildau (Dahme-Spreewald) sind noch drei der fünf mutmaßlichen Täter auf der Flucht. Zwei festgenommene Männer sollten voraussichtlich noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei ankündigte. Die beiden Männer sind 25 und 28 Jahre alt. Am Nachmittag war auf Nachfrage noch unklar, ob inzwischen Haftbefehl erlassen wurde.

Die fünfköpfige Gruppe war in der Nacht zu Samstag zu Fuß in zwei Handygeschäfte im Einkaufszentrum eingebrochen und hatten diverse Gegenstände erbeutet. Danach rannten sie zu einem Auto in der Lieferantenzone. Dabei wurden sie vom Sicherheitsdienst bemerkt. Auf der Flucht vor der Polizei fuhr der Wagen in den Eingangsbereich des Einkaufszentrums und beschädigte eine Tür. Die Täter flüchteten zu Fuß weiter. Dabei wurden die beiden Männer festgenommen.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

