Nach dritter Knie-OP hat Andreas Toba ans Aufhören gedacht

Olympia-Turner Andreas Toba hat nach seiner dritten Knie-Operation sogar ans Karriere-Ende gedacht. «Ehrlich gesagt schon. Gerade im Krankenhaus habe ich mir tatsächlich öfter überlegt, ob ich aufhören sollte», sagte der 26-Jährige in einem Interview der «Welt am Sonntag».

Bei Olympia in Rio de Janeiro hatte Toba nach einem Kreuzbandriss am Boden trotz Schmerzen am Pauschenpferd weitergeturnt und dem deutschen Team den Finaleinzug ermöglicht. Für seinen Kampfgeist wurde er anschließend mit zahlreichen Ehrungen bedacht und in den Medien oft als «Held» gefeiert.