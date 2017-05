Paddler entdeckt Leiche in Spree: wahrscheinlich Vermisster

Grausiger Fund bei einer Paddeltour: Ein Mann hat in der Spree bei Spremberg (Spree-Neiße) eine männliche Leiche entdeckt. Es handelt sich bei dem Toten höchstwahrscheinlich um einen 80-Jährigen aus Spremberg, der seit 25. April als vermisst galt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Obduktion soll die Todesumstände klären. Der Paddler hatte die im Wasser treibende Leiche am Samstag entdeckt, sie hatte sich in Gestrüpp verfangen.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

