dpa

ALBA verliert trotz großem Playoff-Kampf bei Bayern München

ALBA Berlin hat im dritten Playoff-Spiel gegen Bayern München die nächste Überraschung nur knapp verpasst. Trotz starker Leistung unterlagen die Berliner am Samstagabend vor 6553 Zuschauern in München mit 73:80 (34:37). Damit führt Bayern in der Best of Five-Serie mit 2:1 und kann am Dienstag in Berlin den Halbfinal-Einzug klar machen. Bester Berliner Werfer war Elmedin Kikanovic mit zwölf Punkten.

ALBA fand zunächst gar nicht seinen Wurfrhythmus. In den ersten fünf Minuten gelang nur ein Korb. Die Albatrosse lagen schnell 2:14 zurück. Gegen Ende des ersten Viertels fanden die Berliner aber besser ins Spiel. Die Defensive arbeitete nun konsequenter, und die Gäste kamen immer wieder zu Ballgewinnen. Bis zur Pause verkürzte ALBA den Rückstand auf 34:37.

Nach dem Seitenwechsel spielte der Hauptstadtclub dann groß auf. Der Neufundländer Carl English brachte die Berliner mit dem 44:43 sogar erstmalig in Führung. Von nun an liefen die Bayern einem Rückstand hinterher - der betrug zeitweise sechs Punkte. Im letzten Viertel wechselte die Führung dann jedoch hin und her. Erst in den letzten zwei Minuten ging ALBA dann die Puste aus, und der Favorit aus München hatte am Ende doch noch Grund zum Jubeln.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Mai 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen