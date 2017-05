Spandau dicht vor Wasserball-Finale: Sieg gegen Potsdam

Die Wasserfreunde Spandau 04 sind nur noch einen Sieg vom Finale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft entfernt. Der Rekordmeister besiegte am Samstag den OSC Potsdam deutlich mit 20:12 (5:1,7:1,4:6,4:4) und feierte gegen die Brandenburger in der Serie «Best of Five» den zweiten Erfolg. Bereits am Sonntag (14.00 Uhr) können die Spandauer erneut in der heimischen Schöneberger Schwimmhalle den Einzug in die Endspielserie perfekt machen. Der Endspielgegner wird im Halbfinale zwischen Waspo Hannover und ASC Duisburg ermittelt.

Das Duell der Spandauer mit den erstmals im Halbfinale vertretenen Potsdamern war lange eine einseitige Angelegenheit. Zur Halbzeit führte Spandau mit 12:2, ließ dann im Gefühl des sicheren Erfolgs aber nach. Beste Spandauer Schützen waren Lukas Küppers, Moritz Oeler und Maurice Jüngling mit jeweils 3 Toren. Für den OSC traf Jung-Nationalspieler Dennis Strelezkij vier Mal.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

