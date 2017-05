86-Jähriger von Fernzug bei Hangelsberg überrollt

Ein 86 Jahre alter Mann ist am Bahnübergang Hangelsberg (Oder-Spree) vom Fernzug Paris-Moskau überrollt und getötet worden. Am Samstagmorgen wollte der Mann bei geschlossenen Schranken die Gleise überqueren. Nähere Angaben zum Unglück machte die Polizei nicht. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Bahnstrecke war am Samstagmorgen aufgrund der Bergungsarbeiten zwei Stunden gesperrt. Zwischenzeitlich wurde im Regionalbahnverkehr Schienenersatz eingesetzt.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

