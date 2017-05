Leiche in Spree bei Spremberg entdeckt

Bei Spremberg (Spree-Neiße) ist in der Spree eine Leiche entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wurde der unbekannte Mann am Samstagmittag aus dem Wasser gezogen. Weitere Details zur Identität und zu den Todesumständen waren zunächst nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich um einen seit Wochen in der Region vermissten Mann.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen