AfD: Unter von der Leyen herrscht Gesinnungsterror

Die AfD hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vorgeworfen, sie habe bei der Bundeswehr eine Welle von «Gesinnungsterror» und Zensur in Gang gesetzt. «Das traditionelle Liederbuch der Bundeswehr zu zensieren ist paranoid», sagte das Parteivorstandsmitglied Georg Pazderski, ein pensionierter Oberst, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Durch diese Form der Political Correctness werde der Truppe «das letzte bisschen Identität» genommen.

Pazderski sieht in diesem Schritt und in der durch den Fall des terrorverdächtigen Oberleutnants Franco A. in Gang gesetzten Durchsuchung der Kasernen nach Wehrmachtsdevotionalien eine Gefahr für den «inneren Zusammenhalt der Truppe». Er sagte, die Soldaten würden so zu «Duckmäusern und Denunzianten» erzogen. Von der Leyen geriere sich als «Totengräber der Bundeswehr».