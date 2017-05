Reiterstaffel der Bundespolizei bezieht neues Quartier

Geräumig, bequem und praktisch: Die Pferde der Reiterstaffel der Bundespolizei scheinen vergnügt. Ihr neues Zuhause lässt keine Wünsche offen.

Stahnsdorf/Berlin (dpa/bb) - «Pegasus», so der Funkname der Reiterstaffel der Bundespolizei, hat jetzt auch offiziell sein neues Domizil am Berliner Stadtrand in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) in Besitz genommen. Für 6,9 Millionen Euro ist ein neues Dienstgebäude samt Stallungen sowie Reitanlagen mit einer Schmiede und einer Pferdekoppel entstanden. Am Samstag wurden im Rahmen eines Festakts die Schlüssel übergeben. «Sowohl Mensch als auch Tier fühlen sich am neuen Standort sehr wohl und wurden in der Nachbarschaft gut aufgenommen», erklärte Thomas Striethörster, Chef der Bundespolizeidirektion Berlin.