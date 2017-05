dpa

Polizei: Schlüsselübergabe für neues Reiterstaffel-Quartier

Die Reiterstaffel der Bundespolizei hat jetzt auch offiziell ihr neues Domizil am Berliner Stadtrand in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) in Besitz genommen. Für 6,9 Millionen Euro ist ein neues Dienstgebäude samt Stallungen sowie Reitanlagen mit einer Schmiede und einer Pferdekoppel entstanden. Am Samstag wurden im Rahmen eines Festakts die Schlüssel übergeben, wie Bundespolizei-Sprecher Jens Schrobranski mitteilte. Besucher konnten zudem am Tag der offenen Tür einen Schnupperkurs bei Reiterstaffel nehmen.

Die Bundesbeamten mit ihren Pferden zogen bereits im März vom ehemaligen Dienstsitz in Berlin-Grunewald nach Stahnsdorf um. Dort war es laut Schobranski zu eng für Tiere und Reiter geworden. Derzeit verfügt die Staffel über 25 Pferde und 37 Reiter. Sie kommt zum Beispiel im Berliner Regierungsviertel oder in unwegsamem Gelände zum Einsatz.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

