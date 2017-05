Ultraleichtflieger stürzt in Sedlitzer See

Ein Miniflieger stürzt in Südbrandenburg in einen See. Die beiden Insassen kommen verhältnismäßig glimpflich davon.

Senftenberg (dpa/bb) - Beim Absturz eines Ultraleichtlugzeugs bei Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben stürzte das Fluggerät am Samstagvormittag in den Sedlitzer See. Es hatte Augenzeugenberichten zufolge plötzlich an Höhe verloren. Nach der Notwasserung stiegen die Insassen auf die Tragflächen und machten durch Winken auf sich aufmerksam.

Die Männer mussten nicht lange auf Hilfe warten. An einem Bootsverleih wurde das Unglück schnell bemerkt. Eine Bootsbesatzung nahm die Insassen an Bord und schleppte das Ultraleichtflugzeug an Land. Der Pilot blieb unversehrt, wirkte aber geschockt. Sein Beisitzer wurde mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es beim Landeversuch zum Wasserkontakt, obwohl diese Flieger auch für eine Wasserlandung geeignet seien, teilte Polizeisprecherin Ines Filohn am Samstag mit. Die weitere Ursachenforschung übernimmt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Angaben zur Schadenshöhe wurden nicht gemacht. Am Rettungseinsatz waren neben Feuerwehr, Wasserschutz auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers beteiligt.

