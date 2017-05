Architektenkammer fordert mehr Planungswettbewerbe

Die Brandenburgische Architektenkammer fordert, Städtebaufördermittel verstärkt für Planungswettbewerbe zu nutzen. Zwei Prozent der für 2017 im Sektor Städtebauförderung vom Land eingeplanten Mittel reichten bereits aus, erklärte Kammerchef Christian Keller am Samstag im Zusammenhang mit dem Tag der Städtebauförderung. In diesem Jahr entspräche dies zwei Millionen Euro. Mit diesem Schritt könnte bei der Sanierung märkischer Städte nicht nur die Qualität und Kosteneffizienz gesteigert, sondern auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt werden, so Keller.

Angesichts von vielen sorgfältig restaurierten historischen Gebäuden verwies er auf die besondere Verantwortung beim Neubau: «Die Städte sind gut beraten, an den Beginn einer baulichen Entwicklung den Wettbewerb der Ideen zu stellen, um für den jeweiligen Standort das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen