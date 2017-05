Segelflieger in Südbrandenburg abgestürzt: zwei Verletzte

Bei einem Absturz eines Segelflugzeugs bei Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei krachte das Fluggerät am Samstagvormittag in den Sedlitzer See. Die Insassen konnten geborgen werden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch vollkommen unklar. Angaben zur Schadenshöhe lagen ebenfalls nicht vor.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Mai 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

