Bundespolizei warnt vor Selfies auf Bahngleisen

Leichtsinnig und riskant: Immer wieder fotografieren sich Jugendliche mit ihren Handys auf Bahngleisen. Jetzt warnt die Bundespolizei vor den Gefahren.

Berlin (dpa/bb) - Es ist ein gefährlicher Trend: Die Bundespolizei warnt Kinder und Jugendliche davor, Selfies auf Bahngleisen zu machen. «Bahnanlagen sind kein Spielplatz. Wer sie betritt, handelt äußerst leichtsinnig und begeht eine Ordnungswidrigkeit», sagte ein Sprecher. Wie in anderen Bundesländern seien auch in Berlin Fälle bekannt, in denen sich Schüler auf Gleisen fotografiert hätten. Verletzte oder Tote habe es durch Selfies in Berlin aber noch nicht gegeben.

Erst im April hatte die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt mehrere Jugendliche und junge Erwachsene von den Gleisen holen müssen: In Halle waren drei Jungen im Alter zwischen 12 und 13 Jahren bei einem Foto-Shooting am Hauptbahnhof erwischt worden. Am selben Tag ereignete sich ein ähnlicher Fall in Merseburg, dort wollte ein 20-Jähriger Selfies im Gleisbett machen.